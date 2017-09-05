Состав ROX по League of Legends покинули три игрока

Гэбриель «Bwipo» Рау, Владлен «Saviour» Дворецкий и Владислав «Antariys» Смородин покинули состав ROX.



У игроков закончился срок действия контрактов и они стали свободными агентами.

В команде остались Дмитрий «DimaJke» Гуща, Кельвин «Ripi» Лоу и Владислав «Kinzu» Белоконь.

«Летний сплит закончен, и закончен не так, как нам бы того хотелось, так что какие-то организационные решения предстоит принимать. Что касается Saviour, мы ещё до подписания контракта знали, что следующей весной он не сможет играть в LCL из-за учёбы в Голландии — а вот командам Лиги Претендентов определённо стоит поспешить! Bwipo — потрясающий игрок, и теперь, когда у него появился опыт выступления на сцене, он постарается найти место в одной из европейских команд; собственно, мы получали предложения на него ещё в июне, и уже сам факт, что нам удалось получить игрока такого калибра в LCL, можно считать большой удачей и заслугой нашего тренера. Antariys же потерял место в основе, и, хотя он во многих отношениях показал себя как лучший запасной игрок, какого команда только может пожелать, мы решили не связывать его контрактом на осень и дать возможность найти место в основе какой-то команды на весну.



О том, как конкретно будет выглядеть состав в 2018 году, говорить пока рано, хотя определённые выводы мы сделали и постараемся привнести в него больше опыта. Какими конкретно игроками и организационными средствами это будет сделано — ещё до конца не решено. Следите за анонсами!» — прокомментировал PR-менеджер ROX Владислав «kabyraGe» Перчик.



Bwipo, Saviour и Antariys выступали за ROX с июня 2017 года. Команда заняла седьмое место в регулярном сезоне Континентальной лиги. В Турнире Продвижения коллектив обыграл Elements Pro Gaming со счетом 3:1 и сохранили место в следующем сплите.



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