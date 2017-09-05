Германия обыграла Италию в матче группового этапа Евробаскета-2017

В матче группового этапа Евробаскета-2017 сборная Германии обыграла команду Италии со счетом 61:55.

Самым результативным игроком встречи стал немецкий разыгрывающий Деннис Шредер, в его активе 17 очков и четыре передачи.

Немцы с семью очками занимают второе место в группе В, а итальянцы расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем матче Германия 6 сентября сыграет с Литвой, а Италия в этот же день встретится с Грузией.

Евробаскет-2017

Групповой этап. Группа В

4-й тур