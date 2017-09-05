Германия обыграла Италию в матче группового этапа Евробаскета-2017
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче группового этапа Евробаскета-2017 сборная Германии
обыграла команду Италии со счетом 61:55.
Самым результативным игроком встречи стал немецкий
разыгрывающий Деннис Шредер, в его активе 17 очков и четыре передачи.
Немцы с семью очками занимают второе место в группе В, а
итальянцы расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.
В следующем матче Германия 6 сентября сыграет с Литвой, а
Италия в этот же день встретится с Грузией.
Евробаскет-2017
Групповой этап. Группа В
4-й тур
Матч
Место и дата
05 сентября 18:30, Менора Мивтахим Арена, Онлайн-трансляция
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