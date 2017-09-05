Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия69 : 84Латвия
Футбол  Исландия0 : 0Украина
Футбол  Италия0 : 0Израиль
Хоккей  ЦСКА5 : 0Югра
Футбол  Турция0 : 0Хорватия
Теннис  Стивенс3:1Севастова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках отборочного матча чемпионата Европы-2019 среди игроков до 21 года сборная России разгромила команду Гибралтара со счетом 3:0.

У победителей голами отметились Александр Зуев, Аяз Гулиев и Федор Чалов.

Подопечные Евгения Бушманова с четырьмя очками возглавляют группу 7, на втором месте расположилась Армения, в активе которой также четыре очка, третью строчку делят Сербия, Австрия и Македония (3 очка), замыкает группу Гибралтар (0).

В следующем матче «молодежка» России 6 октября примет Австрию, а Гибралтар на выезде сыграет с Арменией  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дзюба и Смолов разочаровали, «Зенит» решил проблему, а ЦСКА оказался хуже всехДзюба и Смолов разочаровали, «Зенит» решил проблему, а ЦСКА оказался хуже всехВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Мутко заявил, что шокирован игрой российской молодежки с АрмениейПрезидент РФС Виталий Мутко крайне негативно оценил игру молодежной сборной России с командой Армении в стартовом матче отборочного цикла чемпионата Европы- 2019 для игроков не старше 21 года.Молодежная сборная России ничьей с Арменией стартовала в отборочном цикле ЧЕ-2019Молодежная сборная России (U-21) сыграла вничью с командой Армении в своем первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года.Илья Жигулев: России не важно, против кого начинать отборочный циклПолузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев заявил, что команде не принципиально, против кого начинать играть в отборочном цикле к чемпионату Европы.Бушманов назвал состав молодежной сборной России на матчи c Арменией и ГибралтаромТренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал окончательный состав команды на отборочные матчи Чемпионата Европы-2019 U-21 c Арменией и Гибралтаром.
Футбол
Юрий Семин: Отмечу хорошие связки Эдера с Фернандешем и Денисовым
Футбол
«Локомотив» заявил на Лигу Европы 33 игрока
Футбол
Сборная Ирана не смогла обыграть команду Сирии, Азмун оформил дубль
Футбол
Эдер помог «Локомотиву» разгромить «Анкаран»
все новости
Россия (U-21)
Россия (U-21)календарьстатистика
Чемпионат Европы U-21
Чемпионат Европы U-21таблицакалендарьстатистикатексты/новости