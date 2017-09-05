Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках отборочного
матча чемпионата Европы-2019 среди игроков до 21 года сборная России разгромила
команду Гибралтара со счетом 3:0.
У победителей голами отметились Александр Зуев, Аяз Гулиев и
Федор Чалов.
Подопечные Евгения Бушманова с четырьмя очками возглавляют
группу 7, на втором месте расположилась Армения, в активе которой также четыре
очка, третью строчку делят Сербия, Австрия и Македония (3 очка), замыкает
группу Гибралтар (0).
В следующем матче «молодежка» России 6 октября примет Австрию, а Гибралтар на выезде сыграет с Арменией
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