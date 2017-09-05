Захар Арзамасцев: Салават» не смог выстоять

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев прокомментировал поражение от «Барыса» со счетом 3:5.



«Вы все видели. Первый период мы «проспали», потом вроде вернулись в игру и повели в счете, но удалились и не смогли выстоять. Плюс пропустили глупый серийный гол. Тяжело поверить в такой результат, сказать тут особо нечего.



Почему «проспали» первый период? Тяжело сказать, объяснить. Все готовятся к любой игре, у каждого своя подготовка. Все ребята – профессионалы и должны выходить на игру готовыми, но так получается. Будем делать выводы после таких матчей», — цитирует Арзамасцева официальный сайт уфимского клуба.