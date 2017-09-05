Захар Арзамасцев: Салават» не смог выстоять
Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев прокомментировал
поражение от «Барыса» со счетом 3:5.
«Вы все видели. Первый период мы «проспали», потом вроде вернулись в игру и повели в счете, но удалились и не смогли выстоять. Плюс пропустили глупый серийный гол. Тяжело поверить в такой результат, сказать тут особо нечего.
Почему «проспали» первый период? Тяжело сказать, объяснить. Все готовятся к любой игре, у каждого своя подготовка. Все ребята – профессионалы и должны выходить на игру готовыми, но так получается. Будем делать выводы после таких матчей», — цитирует Арзамасцева официальный сайт уфимского клуба.
Матч
Салават Юлаев - Барыс - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)
Голы:
Доус (Вей), 8:17 (0:1). Маркелов (Семёнов), 9:01 (0:2). Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен), 26:22 (1:2). Фёдоров (Кокарев, Зубов), 27:02 (2:2). Хартикайнен (Умарк), 50:25 (3:2). Доус (Даллмэн, Диц), 59:06 (3:3). Сен-Пьер (Мельников), 59:37 (3:4). Доус (Вей), 59:52 (3:5).
Место и дата
05 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция