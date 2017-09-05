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Каррено-Буста вышел в полуфинал US Open, победив Шварцмана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанский теннисист Пабло Каррено-Буста в четвертьфинале US Open обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:4, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа, за это время испанец семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми, а в активе его соперника четыре эйса, три двойные и два брейка.

В полуфинале турнира Карено-Буста встретится с победителем пары Сэм Куэрри (США) – Кевин Андерсон (Южная Африка).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала

Матч

Каррено-Буста П. (Испания) - Шварцман Д. (Аргентина) - 6:4, 6:4, 6:2

Место и дата

05 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция

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