Каррено-Буста вышел в полуфинал US Open, победив Шварцмана
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Испанский теннисист Пабло Каррено-Буста в четвертьфинале US Open обыграл
аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:4, 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа, за это время испанец семь раз
подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из
восьми, а в активе его соперника четыре эйса, три двойные и два брейка.
В полуфинале турнира Карено-Буста встретится с победителем
пары Сэм Куэрри (США) – Кевин Андерсон (Южная Африка).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Каррено-Буста П. (Испания) - Шварцман Д. (Аргентина) - 6:4, 6:4, 6:2
Место и дата
05 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция
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