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Хоккеисты ЦСКА забросили пять безответных шайб в ворота «Югры»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА разгромил «Югру» со счетом 5:0.

У победителей голами отметились Константин Окулов, Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Александр Попов, Кирилл Петров.

Армейцы с 16-ю очками возглавляют Западную конференцию, а команда из Хант-Мансийска расположилась на 12-й строчке на Востоке, имея в активе восемь очков.

В следующем матче ЦСКА 8 сентября сыграет с московским «Динамо», а подопечные Игоря Захаркина в этот же день примут «Ак Барс».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

ЦСКА - Югра - 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Голы:

Окулов (Кузьменко, Светлаков), 6:08 (1:0). Бурдасов (Григоренко, Любимов), 11:29 (2:0). Григоренко (Бурдасов, Робинсон), 14:13 (3:0). Попов (Петров, Ожиганов), 24:23 (4:0). Петров (Светлаков), 35:21 (5:0).

Место и дата

05 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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