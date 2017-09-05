Хоккеисты ЦСКА забросили пять безответных шайб в ворота «Югры»
В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА разгромил «Югру» со
счетом 5:0.
У победителей голами отметились Константин Окулов, Антон
Бурдасов, Михаил Григоренко, Александр Попов, Кирилл Петров.
Армейцы с 16-ю очками возглавляют Западную конференцию, а
команда из Хант-Мансийска расположилась на 12-й строчке на Востоке, имея в
активе восемь очков.
В следующем матче ЦСКА 8 сентября сыграет с московским «Динамо»,
а подопечные Игоря Захаркина в этот же день примут «Ак Барс».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
ЦСКА - Югра - 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Окулов (Кузьменко, Светлаков), 6:08 (1:0). Бурдасов (Григоренко, Любимов), 11:29 (2:0). Григоренко (Бурдасов, Робинсон), 14:13 (3:0). Попов (Петров, Ожиганов), 24:23 (4:0). Петров (Светлаков), 35:21 (5:0).
Место и дата
05 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция