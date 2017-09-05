Хоккеисты ЦСКА забросили пять безответных шайб в ворота «Югры»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА разгромил «Югру» со счетом 5:0.

У победителей голами отметились Константин Окулов, Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Александр Попов, Кирилл Петров.

Армейцы с 16-ю очками возглавляют Западную конференцию, а команда из Хант-Мансийска расположилась на 12-й строчке на Востоке, имея в активе восемь очков.

В следующем матче ЦСКА 8 сентября сыграет с московским «Динамо», а подопечные Игоря Захаркина в этот же день примут «Ак Барс».

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