Исландия – Украина. Онлайн
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче европейской квалификации чемпионата мира-2018
сборная Исландии встречается с командой Украины.
Встреча проходит на поле стадиона «Лаугардалсвеллур» в
Рейкьявике.
«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию этого противостояния.
Украинцы с 14-ю очками занимают второе место в группе I, а исландцы расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.
Матч
Состав
Исландия: Халлдорссон, Ингасон, Севарссон, Сигурдссон Р., Магнуссон, Бьярнасон Б., Гуннарссон, Сигурдссон Г., Хальфредссон, Гудмундссон, Бодварссон
Украина: Пятов, Ракицкий, Бутко, Матвиенко, Хачериди, Малиновский, Коваленко, Степаненко, Коноплянка, Ярмоленко, Беседин
Предупреждения:
Хальфредссон, 4 - нет
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
05 сентября 21:45, Лаугардалсвеллур, Текстовая трансляция
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