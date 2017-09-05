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Исландия – Украина. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче европейской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Исландии встречается с командой Украины.

Встреча проходит на поле стадиона «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике.

«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию этого противостояния.

Украинцы с 14-ю очками занимают второе место в группе I, а исландцы расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше. 

Матч

Исландия - Украина - 0:0

1-й тайм

Состав

Исландия: Халлдорссон, Ингасон, Севарссон, Сигурдссон Р., Магнуссон, Бьярнасон Б., Гуннарссон, Сигурдссон Г., Хальфредссон, Гудмундссон, Бодварссон

Украина: Пятов, Ракицкий, Бутко, Матвиенко, Хачериди, Малиновский, Коваленко, Степаненко, Коноплянка, Ярмоленко, Беседин

Предупреждения:

Хальфредссон, 4 - нет

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

05 сентября 21:45, Лаугардалсвеллур, Текстовая трансляция

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