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Педро Роша: Убедился, что «Спартак» – лучший российский клуб

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии
Педро Роша: Убедился, что «Спартак» – лучший российский клуб
Фото: ФК «Спартак»

Бразильский новичок «Спартака» Педро Роша прибыл в Россию, сообщает официальный сайт московского клуба.

Несмотря на многочасовой перелет, прямо из аэропорта футболист отправился на «Открытие Арену», где генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов в торжественной обстановке вручил новобранцу футболку с 99-м номером.

– Дорога из Бразилии с двумя пересадками заняла у меня 40 часов, – рассказал Педро. – Но мне хотелось, как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом. Поэтому я решил не откладывать это знакомство на следующий день. До приезда в Россию я, конечно, знал о «Спартаке», о том, что это лучший российский клуб, а побывав в музее, еще раз в этом убедился. Буду счастлив помочь команде в первенстве и в Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире – мечта каждого футболиста.

После фотосессии Роша посетил Зал славы красно-белых. Директор спартаковского музея Алексей Матвеев рассказал бразильцу об истории клуба и завоеванных трофеях, включая, чемпионский кубок сезона-2016/2017.

Сообщается, что уже завтра утром бразильский полузащитник проведет в Тарасовке первую тренировку с новыми партнерами.

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