Педро Роша: Убедился, что «Спартак» – лучший российский клуб
Бразильский новичок «Спартака» Педро Роша прибыл в Россию, сообщает
официальный сайт московского клуба.
Несмотря на многочасовой перелет, прямо из аэропорта футболист отправился на «Открытие Арену», где генеральный директор
«Спартака» Сергей Родионов в торжественной обстановке вручил новобранцу
футболку с 99-м номером.
– Дорога из Бразилии с двумя пересадками заняла у меня 40
часов, – рассказал Педро. – Но мне хотелось, как можно скорее познакомиться с
клубом и стадионом. Поэтому я решил не откладывать это знакомство на следующий
день. До приезда в Россию я, конечно, знал о «Спартаке», о том, что это лучший
российский клуб, а побывав в музее, еще раз в этом убедился. Буду счастлив помочь
команде в первенстве и в Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском
турнире – мечта каждого футболиста.
После фотосессии Роша посетил Зал славы красно-белых. Директор
спартаковского музея Алексей Матвеев рассказал бразильцу об истории клуба и
завоеванных трофеях, включая, чемпионский кубок сезона-2016/2017.
Сообщается, что уже завтра утром бразильский полузащитник
проведет в Тарасовке первую тренировку с новыми партнерами.