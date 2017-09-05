Natus Vincere сыграет с SK Gaming в одной группе на ESL One New York 2017

Организаторы турнира ESL One New York 2017 анонсировали распределение команд по группам.

Группой этап пройдет по системе double-elimination, в которой первые матчи и матчи победителей будут сыграны до одной победы (bo1), а решающие — до двух (bo3). Два сильнейших коллектива из каждой группы пройдут в плей-офф формата single-elimination. Полуфинальные матчи будут сыграны до двух побед (bo3), а гранд-финал — до трех (bo5).

ESL One New York 2017 пройдет 16-17 сентября в Нью-Йорке в Barclays Center. Призовой фонд составит 250 000 долларов.