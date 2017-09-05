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Саудовская Аравия обыграла Японию и вышла на ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче азиатской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Саудовской Аравии с минимальным счетом переиграла команду Японии (1:0).

Единственный мяч в составе победителей на 63-й минуте забил Фахад Аль-Муваллад.

Японцы ранее гарантировали себе выход на ЧМ, заняв первое место в группе с 20-ю очками. А Саудовская Аравия, одержав победу, с 19-ю очками опередила Австралию, в активе которой также 19 очков, за счет разницы забитых и пропущенных мячей.

Таким образом, Саудовская  Аравия стала восьмым участником финальной стадии чемпионата мира, который пройдет в России. Ранее квалифицировались сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии и Южной Кореи.

Матч

Саудовская Аравия - Япония - 1:0 (0:0)

Место и дата

05 сентября 20:30, , Онлайн-трансляция

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