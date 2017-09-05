Дубль Сигурдссона принес победу Исландии над Украиной в матче отбора ЧМ-2018
В матче европейской квалификации чемпионата мира сборная
Украины на выезде уступила команде Исландии со счетом 2:0.
У хозяев поля дубль оформил Гильфи Сигурдссон, забивший на
47-й и 66-й минутах встречи соответственно.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
В параллельной встрече группы I Турция с минимальным счетом переиграла Хорватию (1:0), а финны на выезде обыграли сборную Косово (1:0).
Таким образом, с 16-ю очками лидирует в группе Хорватия, на
второй строчке, также с 16-ю очками, расположились исландцы. На третьем месте –
Турция (14 очков), четвертом – Украина (14), пятом – Финляндия (7), замыкает
группу команда Косово (1).
В следующем туре квалификации Украина на выезде сыграет с Косово, Исландия встретится с Турцией, а Хорватия примет Финляндию, все матчи состоятся 6 октября.
Матч
Исландия - Украина - 2:0 (0:0)
Голы
Сигурдссон Г. 47 (1:0). Сигурдссон Г. 65 (2:0).
Состав
Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Сигурдссон Р., Ингасон, Магнуссон, Гуннарссон, Бьярнасон Б., Сигурдссон Г. (Финнбогасон, 90), Хальфредссон (Скуласон О., 90), Гудмундссон, Бодварссон (Сигторссон, 67)
Украина: Пятов, Хачериди, Ракицкий, Бутко, Матвиенко, Малиновский (Зинченко, 69), Ярмоленко, Коваленко, Степаненко (Ротань, 75), Коноплянка, Беседин (Кравец, 70)
Предупреждения:
Хальфредссон, 4; Сигурдссон Г., 77 - Малиновский, 56; Коваленко, 78; Зинченко, 82
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
05 сентября 21:45, Лаугардалсвеллур, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Тосун 76 (1:0).
Состав
Турция: Бабакан, Айхан, Союнчу, Туран (Мор, 70), Шахин, Эркин, Чалханоглу, Топал, Озьякуп, Тосун, Йылмаз
Хорватия: Субашич, Пиварич, Врсалько, Вида, Ловрен, Модрич, Ковачич (Крамарич, 70), Перишич, Брозович, Бадель, Калинич Н. (Манджукич, 62)
Предупреждения:
Тосун, 9; Чалханоглу, 39 - Калинич Н., 45; Перишич, 66
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
05 сентября 21:45, Ататюрк, Онлайн-трансляция
Матч
Косово - Финляндия - 0:1 (0:0)
Голы
Пукки 83 (0:1).
Состав
Косово: Уйкани, Ррахмани, Войвода, Яшаница, Рашика (Халими, 62), Пакуарада (Муриги, 82), Алуши, Бериша В., Нухиу, Крьезу, Бериша Б. (Зенели, 70)
Финляндия: Градечки, Вяйсанен, Араюри, Лам, Гранлунд, Аркивуо, Йенсен, Хямяляйнен, Лод, Спарв, Пукки
Предупреждения:
Бериша Б., 31; Бериша В., 50; Яшаница, 80 - Лод, 34; Гранлунд, 43; Спарв, 82
Судья:
Мануэль Шюттенгрубер (Австрия)
Место и дата
05 сентября 21:45, Лоро Боричи, Онлайн-трансляция