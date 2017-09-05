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Дубль Сигурдссона принес победу Исландии над Украиной в матче отбора ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче европейской квалификации чемпионата мира сборная Украины на выезде уступила команде Исландии со счетом 2:0.

У хозяев поля дубль оформил Гильфи Сигурдссон, забивший на 47-й и 66-й минутах встречи соответственно.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В параллельной встрече группы I Турция с минимальным счетом переиграла Хорватию (1:0), а финны на выезде обыграли сборную Косово (1:0).

Таким образом, с 16-ю очками лидирует в группе Хорватия, на второй строчке, также с 16-ю очками, расположились исландцы. На третьем месте – Турция (14 очков), четвертом – Украина (14), пятом – Финляндия (7), замыкает группу команда Косово (1).

В следующем туре квалификации Украина на выезде сыграет с Косово, Исландия встретится с Турцией, а Хорватия примет Финляндию, все матчи состоятся 6 октября.

Матч

Исландия - Украина - 2:0 (0:0)

Голы

Сигурдссон Г. 47 (1:0). Сигурдссон Г. 65 (2:0).

Состав

Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Сигурдссон Р., Ингасон, Магнуссон, Гуннарссон, Бьярнасон Б., Сигурдссон Г. (Финнбогасон, 90), Хальфредссон (Скуласон О., 90), Гудмундссон, Бодварссон (Сигторссон, 67)

Украина: Пятов, Хачериди, Ракицкий, Бутко, Матвиенко, Малиновский (Зинченко, 69), Ярмоленко, Коваленко, Степаненко (Ротань, 75), Коноплянка, Беседин (Кравец, 70)

Предупреждения:

Хальфредссон, 4; Сигурдссон Г., 77 - Малиновский, 56; Коваленко, 78; Зинченко, 82

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

05 сентября 21:45, Лаугардалсвеллур, Текстовая трансляция

Матч

Турция - Хорватия - 1:0 (0:0)

Голы

Тосун 76 (1:0).

Состав

Турция: Бабакан, Айхан, Союнчу, Туран (Мор, 70), Шахин, Эркин, Чалханоглу, Топал, Озьякуп, Тосун, Йылмаз

Хорватия: Субашич, Пиварич, Врсалько, Вида, Ловрен, Модрич, Ковачич (Крамарич, 70), Перишич, Брозович, Бадель, Калинич Н. (Манджукич, 62)

Предупреждения:

Тосун, 9; Чалханоглу, 39 - Калинич Н., 45; Перишич, 66

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

05 сентября 21:45, Ататюрк, Онлайн-трансляция

Матч

Косово - Финляндия - 0:1 (0:0)

Голы

Пукки 83 (0:1).

Состав

Косово: Уйкани, Ррахмани, Войвода, Яшаница, Рашика (Халими, 62), Пакуарада (Муриги, 82), Алуши, Бериша В., Нухиу, Крьезу, Бериша Б. (Зенели, 70)

Финляндия: Градечки, Вяйсанен, Араюри, Лам, Гранлунд, Аркивуо, Йенсен, Хямяляйнен, Лод, Спарв, Пукки

Предупреждения:

Бериша Б., 31; Бериша В., 50; Яшаница, 80 - Лод, 34; Гранлунд, 43; Спарв, 82

Судья:

Мануэль Шюттенгрубер (Австрия)

Место и дата

05 сентября 21:45, Лоро Боричи, Онлайн-трансляция

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