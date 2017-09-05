Испания на выезде забила 8 безответных мячей в ворота Лихтенштейна
В матче европейской квалификации чемпионата мира сборная Испании
на выезде разгромила команду Лихтенштейна со счетом 8:0.
У победителей по два мяча забили Яго Аспас и Альваро Мората
и по одному – Серхио Рамос, Иско и Давид Сильва. Защитник хозяев поля Макс Гопель на 90-й минуте забил в свои ворота.
В параллельной встрече группы G Италия
переиграла Израиль (1:0), а Македония дома сыграла вничью с Албанией (1:1).
Таким образом, с 22 очками лидирует в группе Испания, на
второй строчке расположилась Италия, в активе которой 19 очков. На третьем месте –
Албания (14 очков), четвертом – Израиль (9), пятом – Македония (7), замыкает
группу Лихтенштейн (0).
В следующем туре квалификации Испания примет Албанию, Италия – Македонию, а Литхтенштейн – Израиль, все матчи состоятся 6 октября.
Матч
Лихтенштейн - Испания - 0:8 (0:4)
Голы
Рамос 2 (0:1). Мората 15 (0:2). Иско 16 (0:3). Силва 39 (0:4). Аспас 51 (0:5). Мората 54 (0:6). Аспас 63 (0:7). Деулофеу 89 (0:8).
Состав
Лихтенштейн: Йеле, Гюппель, Кинтанс (Йилдыз, 60), Кауфманн, Малин, Польверино, Бюргмайер (Вольфингер, 82), Бюхель М., Саланович, Хаслер, Визер
Испания: де Хеа, Рамос (Аспас, 46), Монреаль, Пике, Бускетс, Силва (Начо, 46), Иско (Деулофеу, 56), Иньеста, Алькантара, Мората, Педро
Предупреждения:
Судья:
Ивайло Стоянов (Болгария)
Место и дата
05 сентября 21:45, Райнпаркштадион, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Иммобиле 53 (1:0).
Состав
Италия: Буффон, Конти (Дзаппакоста, 49), Астори, Бардзальи, Дармиан, Де Росси, Кандрева, Верратти, Иммобиле, Инсинье, Белотти
Израиль: Харуш, Бен Хаим I, Давидазде, Цедек, Коэн, Кабха, Натхо, Меликсон, Рафаэлов, Кельтьенс, Шехтер
Предупреждения:
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
05 сентября 21:45, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция
Матч
Македония - Албания - 1:1 (0:0)
Голы
Роши 53 (0:1). Трайковски 78 (1:1 - пен.).
Состав
Македония: Димитриевски, Алиоски, Ристовски, Муслиу, Ристевски, Николов (Трайковски, 58), Спировски, Велкоски Д., Барди, Пандев, Несторовски
Албания: Бериша, Аголли, Маврай, Айети, Хюсай, Лила, Кукели (Мемушай, 46), Роши, Хюка, Садику, Ллуллаку (Баша, 46)
Предупреждения:
Ристевски, 65 - Маврай, 37; Кукели, 42; Роши, 67
Судья:
Йонас Эрикссон (Швеция)
Место и дата
05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция