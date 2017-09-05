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Испания на выезде забила 8 безответных мячей в ворота Лихтенштейна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче европейской квалификации чемпионата мира сборная Испании на выезде разгромила команду Лихтенштейна со счетом 8:0.

У победителей по два мяча забили Яго Аспас и Альваро Мората и по одному – Серхио Рамос, Иско и Давид Сильва. Защитник хозяев поля Макс Гопель на 90-й минуте забил в свои ворота.

В параллельной встрече группы G Италия переиграла Израиль (1:0), а Македония дома сыграла вничью с Албанией (1:1).

Таким образом, с 22 очками лидирует в группе Испания, на второй строчке расположилась Италия, в активе которой 19 очков. На третьем месте – Албания (14 очков), четвертом – Израиль (9), пятом – Македония (7), замыкает группу Лихтенштейн (0).

В следующем туре квалификации Испания примет Албанию, Италия – Македонию, а Литхтенштейн – Израиль, все матчи состоятся 6 октября.

Матч

Лихтенштейн - Испания - 0:8 (0:4)

Голы

Рамос 2 (0:1). Мората 15 (0:2). Иско 16 (0:3). Силва 39 (0:4). Аспас 51 (0:5). Мората 54 (0:6). Аспас 63 (0:7). Деулофеу 89 (0:8).

Состав

Лихтенштейн: Йеле, Гюппель, Кинтанс (Йилдыз, 60), Кауфманн, Малин, Польверино, Бюргмайер (Вольфингер, 82), Бюхель М., Саланович, Хаслер, Визер

Испания: де Хеа, Рамос (Аспас, 46), Монреаль, Пике, Бускетс, Силва (Начо, 46), Иско (Деулофеу, 56), Иньеста, Алькантара, Мората, Педро

Предупреждения:

Визер, 55 - Бускетс, 81

Судья:

Ивайло Стоянов (Болгария)

Место и дата

05 сентября 21:45, Райнпаркштадион, Онлайн-трансляция

Матч

Италия - Израиль - 1:0 (0:0)

Голы

Иммобиле 53 (1:0).

Состав

Италия: Буффон, Конти (Дзаппакоста, 49), Астори, Бардзальи, Дармиан, Де Росси, Кандрева, Верратти, Иммобиле, Инсинье, Белотти

Израиль: Харуш, Бен Хаим I, Давидазде, Цедек, Коэн, Кабха, Натхо, Меликсон, Рафаэлов, Кельтьенс, Шехтер

Предупреждения:

Верратти, 37 - Коэн, 38

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

05 сентября 21:45, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция

Матч

Македония - Албания - 1:1 (0:0)

Голы

Роши 53 (0:1). Трайковски 78 (1:1 - пен.).

Состав

Македония: Димитриевски, Алиоски, Ристовски, Муслиу, Ристевски, Николов (Трайковски, 58), Спировски, Велкоски Д., Барди, Пандев, Несторовски

Албания: Бериша, Аголли, Маврай, Айети, Хюсай, Лила, Кукели (Мемушай, 46), Роши, Хюка, Садику, Ллуллаку (Баша, 46)

Предупреждения:

Ристевски, 65 - Маврай, 37; Кукели, 42; Роши, 67

Судья:

Йонас Эрикссон (Швеция)

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

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