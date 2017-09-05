Испания на выезде забила 8 безответных мячей в ворота Лихтенштейна

В матче европейской квалификации чемпионата мира сборная Испании на выезде разгромила команду Лихтенштейна со счетом 8:0.

У победителей по два мяча забили Яго Аспас и Альваро Мората и по одному – Серхио Рамос, Иско и Давид Сильва. Защитник хозяев поля Макс Гопель на 90-й минуте забил в свои ворота.

В параллельной встрече группы G Италия переиграла Израиль (1:0), а Македония дома сыграла вничью с Албанией (1:1).

Таким образом, с 22 очками лидирует в группе Испания, на второй строчке расположилась Италия, в активе которой 19 очков. На третьем месте – Албания (14 очков), четвертом – Израиль (9), пятом – Македония (7), замыкает группу Лихтенштейн (0).

В следующем туре квалификации Испания примет Албанию, Италия – Македонию, а Литхтенштейн – Израиль, все матчи состоятся 6 октября.