Молдавия уступила Уэльсу, Австрия и Грузия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018
В матче европейской квалификации чемпионата мира сборная
Молдавии дома уступила команде Уэльса со счетом 0:2.
У победителей голами отметились Хал Робсон-Кану и Аарон
Рэмзи, забившие на 80-й и 90-й минутах соответственно.
В параллельной встрече группы D Австрия вничью сыграла с
Грузией, а Ирландия в большинстве уступила Сербии.
Таким образом, с 18-ю очками лидирует в группе Сербия, на
второй строчке расположился Уэльс, в активе которого 14 очков. На третьем месте
– Ирландия (13 очков), четвертом – Австрия (9), пятом – Грузия (5), замыкает
группу Молдавия (2).
В следующем туре квалификации Молдавия на выезде сыграет с Ирландией, Грузия примет Уэльс, а Австрия встретится с Сербией, все матчи состоятся 6 октября.
Матч
Голы
Робсон-Кану 80 (0:1). Рэмзи 90 (0:2).
Состав
Молдавия: Чебану, Граур (Амброс, 85), Епуряну, Посмак, Бордиян, Розгонюк, Пащенко (Кожокарь, 70), Антон, Дедов, Ионице (Бугаев, 85), Гынсарь
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс Э., Честер, Дэвис, Кинг (Воукс, 67), Бэйл, Рэмзи, Аллен, Робсон-Кану (Эдвардс, 89), Лоуренс (Вудберн, 61)
Предупреждения:
Епуряну, 10; Дедов, 45; Граур, 53 - Кинг, 44; Робсон-Кану, 57
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
05 сентября 21:45, Зимбру, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Коларов 55 (0:1).
Состав
Ирландия: Рэндольф, Даффи, Кларк, Уорд (О'Дауда, 72), Кристи, Мейлер (Хаурихэйн, 79), Хулэхэн (Мёрфи, 62), Маклин, Брэйди, Уолтерс, Лонг
Сербия: Стойкович, Иванович, Вукович, Рукавина, Максимович, Коларов, Матич, Миливоевич, Тадич (Гудель, 81), Костич (Митрович С., 72), Митрович А. (Прийович, 79)
Предупреждения:
Брэйди, 70; Маклин, 74 - Рукавина, 53; Стойкович, 90
Удаления:
нет - Максимович, 68
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
05 сентября 21:45, Авива, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Гвилия 8 (0:1). Шауб 43 (1:1).
Состав
Австрия: Линднер, Бауэр, Драгович, Хинтереггер, Гриллич (Ильзанкер, 80), Дансо, Алаба (Шауб, 38), Баумгартлингер, Кайнц, Арнаутович, Гарник (Янко, 68)
Грузия: Макаридзе, Наваловский, Кашия, Какабадзе, Кверквелия, Канкава, Квеквескири, Казаишвили (Хочолава, 90), Гвилия (Меребашвили, 69), Ананидзе, Квилитая (Двалишвили, 88)
Предупреждения:
Кайнц, 53; Дансо, 79 - Квилитая, 82
Судья:
Орель Гринфилд (Израиль)
Место и дата
05 сентября 21:45, Эрнст Хаппель, Онлайн-трансляция