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Молдавия уступила Уэльсу, Австрия и Грузия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче европейской квалификации чемпионата мира сборная Молдавии дома уступила команде Уэльса со счетом 0:2.

У победителей голами отметились Хал Робсон-Кану и Аарон Рэмзи, забившие на 80-й и 90-й минутах соответственно.

В параллельной встрече группы D Австрия вничью сыграла с Грузией, а Ирландия в большинстве уступила Сербии.

Таким образом, с 18-ю очками лидирует в группе Сербия, на второй строчке расположился Уэльс, в активе которого 14 очков. На третьем месте – Ирландия (13 очков), четвертом – Австрия (9), пятом – Грузия (5), замыкает группу Молдавия (2).

В следующем туре квалификации Молдавия на выезде сыграет с Ирландией, Грузия примет Уэльс, а Австрия встретится с Сербией, все матчи состоятся 6 октября.

Матч

Молдавия - Уэльс - 0:2 (0:0)

Голы

Робсон-Кану 80 (0:1). Рэмзи 90 (0:2).

Состав

Молдавия: Чебану, Граур (Амброс, 85), Епуряну, Посмак, Бордиян, Розгонюк, Пащенко (Кожокарь, 70), Антон, Дедов, Ионице (Бугаев, 85), Гынсарь

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс Э., Честер, Дэвис, Кинг (Воукс, 67), Бэйл, Рэмзи, Аллен, Робсон-Кану (Эдвардс, 89), Лоуренс (Вудберн, 61)

Предупреждения:

Епуряну, 10; Дедов, 45; Граур, 53 - Кинг, 44; Робсон-Кану, 57

Судья:

Павел Рачковски (Польша)

Место и дата

05 сентября 21:45, Зимбру, Онлайн-трансляция

Матч

Ирландия - Сербия - 0:1 (0:0)

Голы

Коларов 55 (0:1).

Состав

Ирландия: Рэндольф, Даффи, Кларк, Уорд (О'Дауда, 72), Кристи, Мейлер (Хаурихэйн, 79), Хулэхэн (Мёрфи, 62), Маклин, Брэйди, Уолтерс, Лонг

Сербия: Стойкович, Иванович, Вукович, Рукавина, Максимович, Коларов, Матич, Миливоевич, Тадич (Гудель, 81), Костич (Митрович С., 72), Митрович А. (Прийович, 79)

Предупреждения:

Брэйди, 70; Маклин, 74 - Рукавина, 53; Стойкович, 90

Удаления:

нет - Максимович, 68

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

05 сентября 21:45, Авива, Онлайн-трансляция

Матч

Австрия - Грузия - 1:1 (1:1)

Голы

Гвилия 8 (0:1). Шауб 43 (1:1).

Состав

Австрия: Линднер, Бауэр, Драгович, Хинтереггер, Гриллич (Ильзанкер, 80), Дансо, Алаба (Шауб, 38), Баумгартлингер, Кайнц, Арнаутович, Гарник (Янко, 68)

Грузия: Макаридзе, Наваловский, Кашия, Какабадзе, Кверквелия, Канкава, Квеквескири, Казаишвили (Хочолава, 90), Гвилия (Меребашвили, 69), Ананидзе, Квилитая (Двалишвили, 88)

Предупреждения:

Кайнц, 53; Дансо, 79 - Квилитая, 82

Судья:

Орель Гринфилд (Израиль)

Место и дата

05 сентября 21:45, Эрнст Хаппель, Онлайн-трансляция

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