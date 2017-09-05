Молдавия уступила Уэльсу, Австрия и Грузия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

В матче европейской квалификации чемпионата мира сборная Молдавии дома уступила команде Уэльса со счетом 0:2.

У победителей голами отметились Хал Робсон-Кану и Аарон Рэмзи, забившие на 80-й и 90-й минутах соответственно.

В параллельной встрече группы D Австрия вничью сыграла с Грузией, а Ирландия в большинстве уступила Сербии.

Таким образом, с 18-ю очками лидирует в группе Сербия, на второй строчке расположился Уэльс, в активе которого 14 очков. На третьем месте – Ирландия (13 очков), четвертом – Австрия (9), пятом – Грузия (5), замыкает группу Молдавия (2).

В следующем туре квалификации Молдавия на выезде сыграет с Ирландией, Грузия примет Уэльс, а Австрия встретится с Сербией, все матчи состоятся 6 октября.