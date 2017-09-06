Стивенс победила Севастову и вышла в полуфинал US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Слоун Стивенс и Анастасия СевастоваФото: Gettyimages.ru
В матче четвертьфинала
US Open латвийская теннисистка Анастасия Севастова уступила
американке Слоун Стивенс со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (4:7).
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут, за это время Севастова
единожды подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре
брейк-пойнта из 11, а в активе победительницы встречи две двойных ошибки и
четыре брейка из девяти.
В полуфинале турнира Стивенс сыграет с победительницей пары
Винус Уильямс (США) – Петра Квитова (Чехия).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Стивенс С. (США) - Севастова А. (Латвия) - 6:3, 3:6, 7:6
Место и дата
05 сентября 21:50, , Онлайн-трансляция
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