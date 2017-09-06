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Стивенс победила Севастову и вышла в полуфинал US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Слоун Стивенс и Анастасия Севастова
Слоун Стивенс и Анастасия СевастоваФото: Gettyimages.ru

В матче четвертьфинала US Open латвийская теннисистка Анастасия Севастова уступила американке Слоун Стивенс со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут, за это время Севастова единожды подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11, а в активе победительницы встречи две двойных ошибки и четыре брейка из девяти.

В полуфинале турнира Стивенс сыграет с победительницей пары Винус Уильямс (США) – Петра Квитова (Чехия).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Матч

Стивенс С. (США) - Севастова А. (Латвия) - 6:3, 3:6, 7:6

Место и дата

05 сентября 21:50, , Онлайн-трансляция

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