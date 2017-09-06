Евгений Бушманов: Мы набрали три очка и движемся дальше

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов – о победе над командой Гибралтара (3:0) в отборочном матче ЧЕ-2019 среди игроков до 21 года.

– Прежде всего, я хотел бы поблагодарить тульских болельщиков, которые пришли на стадион, чтобы поддержать команду. В такой атмосфере, действительно, приятно играть, – приводит слова Бушманова официальный сайт РФС. – Огромное спасибо! Что касается игры, то мы одержали победу с крупным счетом – это, наверное, самый главный итог сегодняшнего матча. Мы набрали три очка и движемся дальше.

– Наверное, до матча, рассчитывали, что удастся уйти на перерыв, ведя с большим преимуществом в счете, нежели 1:0?

– Конечно, хотелось бы забить побольше мячей еще в первом тайме. Но в играх с такими соперниками, как Гибралтар, всегда важно забить быстрый гол. Если этого не происходит, то с каждой минутой забивать становится все сложнее и сложнее. Хорошо, что все-таки удалось выйти вперед до перерыва. В перерыве сказали ребятам, что нужно успокоиться и получать удовольствие от игры.

– Легко ли Вам мотивировать футболистов молодежной сборной России на выступление в квалификации ЧЕ-2019 U-21, учитывая, что некоторые ребята уже имеют опыт в еврокубках за свои клубы?

– Ничего сложного тут нет. Ребята сами хотят играть и побеждать. Другое дело, что игра в клубе и в сборной – это разные вещи. Тот же Федя Чалов играет в ЦСКА, и это здорово. Но в армейском клубе его окружают партнеры высокого уровня, и спрос с него несколько иной. В ЦСКА есть опытные футболисты, которые в нужный момент берут на себя ответственность. В молодежной сборной России все ребята находятся в одинаковых условиях, результат матча зависит от каждого игрока. Как следствие, и мера ответственности тоже разнится. При этом хочу подчеркнуть, что все ребята максимально серьезно относятся к тренировкам и играм в составе молодежной сборной. Я доволен отношением ребят. Дополнительно их настраивать пока нет необходимости.