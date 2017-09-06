Чилийцы потерпели второе поражение кряду, уступив Боливии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче южноамериканской квалификации ЧМ-2018 сборная Чили
на выезде проиграла команде Боливии со счетом 0:1.
Единственный мяч в составе хозяев поля забил Хуан Арсе,
реализовавший пенальти на 59-й минуте встречи.
Чилийцы потерпели второе поражение кряду и с 23 очками делят
третье место с аргентинцами, у которых игра в запасе, а боливийцы расположились
на девятой строчке, имея в активе 13 очков.
В прошлом матче команда Хуана Пицци сенсационно проиграла с
крупным счетом сборной Парагвая (0:3).
В следующем матче турнира сборная Чили 6 октября примет Эквадор, а подопечные Маурисо Сория днем ранее сыграют с Бразилией.
Матч
Голы
Арсе 58 (1:0 - пен.).
Место и дата
05 сентября 23:00, , Онлайн-трансляция
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