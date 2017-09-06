Чилийцы потерпели второе поражение кряду, уступив Боливии

В матче южноамериканской квалификации ЧМ-2018 сборная Чили на выезде проиграла команде Боливии со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе хозяев поля забил Хуан Арсе, реализовавший пенальти на 59-й минуте встречи.

Чилийцы потерпели второе поражение кряду и с 23 очками делят третье место с аргентинцами, у которых игра в запасе, а боливийцы расположились на девятой строчке, имея в активе 13 очков.

В прошлом матче команда Хуана Пицци сенсационно проиграла с крупным счетом сборной Парагвая (0:3).

В следующем матче турнира сборная Чили 6 октября примет Эквадор, а подопечные Маурисо Сория днем ранее сыграют с Бразилией.