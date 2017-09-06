Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник- : -Динамо СПб
Хоккей  Торпедо- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Тамбов
Хоккей  Спартак- : -Йокерит
Футбол  Кубань- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чилийцы потерпели второе поражение кряду, уступив Боливии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче южноамериканской квалификации ЧМ-2018 сборная Чили на выезде проиграла команде Боливии со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе хозяев поля забил Хуан Арсе, реализовавший пенальти на 59-й минуте встречи.

Чилийцы потерпели второе поражение кряду и с 23 очками делят третье место с аргентинцами, у которых игра в запасе, а боливийцы расположились на девятой строчке, имея в активе 13 очков.

В прошлом матче команда Хуана Пицци сенсационно проиграла с крупным счетом сборной Парагвая (0:3). 

В следующем матче турнира сборная Чили 6 октября примет Эквадор, а подопечные Маурисо Сория днем ранее сыграют с Бразилией.

Матч

Боливия - Чили - 1:0 (0:0)

Голы

Арсе 58 (1:0 - пен.).

Место и дата

05 сентября 23:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Молдавия уступила Уэльсу, Австрия и Грузия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018В матче европейской квалификации чемпионата мира сборная Молдавии дома уступила команде Уэльса со счетом 0:2.Испания на выезде забила 8 безответных мячей в ворота ЛихтенштейнаВ матче европейской квалификации чемпионата мира сборная Испании на выезде разгромила команду Лихтенштейна со счетом 8:0.Дубль Сигурдссона принес победу Исландии над Украиной в матче отбора ЧМ-2018В матче европейской квалификации чемпионата мира сборная Украины на выезде уступила команде Исландии со счетом 2:0.Саудовская Аравия обыграла Японию и вышла на ЧМ-2018В матче азиатской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Саудовской Аравии с минимальным счетом переиграла команду Японии (1:0).Исландия – Украина – 2:0. Как это былоВ матче европейской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Исландии встречается с командой Украины.
Футбол
Педро Роша: Убедился, что «Спартак» – лучший российский клуб
Хоккей
Хоккеисты ЦСКА забросили пять безответных шайб в ворота «Югры»
Теннис
Каррено-Буста вышел в полуфинал US Open, победив Шварцмана
Футбол
Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
все новости
Боливия
Боливиякалендарьстатистика
Чили
Чиликалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости