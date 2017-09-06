Колумбия и Бразилия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче
южноамериканской квалификации ЧМ-2018 сборная Колумбии сыграла вничью с
командой Бразилии (1:1).
Счет в матче на 45-й минуте открыл бразилец Виллиан,
забивший с передачи Неймара. Колумбийцы сравняли счет во второй половине
встречи, отличился Радамель Фалькао, пославший мяч в ворота Алисона Бекера на
56-й минуте.
Бразильцы с 37-ю очками лидируют в турнирной таблице, колумбийцы
расположились строчкой ниже, имея в активе на 11 очков меньше.
В следующем матче Бразилия 5 октября на выезде сыграет с Боливией, а Колумбия на следующий день примет Парагвай.
Матч
Колумбия - Бразилия - 1:1 (0:1)
Голы
Виллиан 45 (0:1). Фалькао 56 (1:1).
Место и дата
05 сентября 23:30, , Онлайн-трансляция
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