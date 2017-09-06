Колумбия и Бразилия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

В матче южноамериканской квалификации ЧМ-2018 сборная Колумбии сыграла вничью с командой Бразилии (1:1).

Счет в матче на 45-й минуте открыл бразилец Виллиан, забивший с передачи Неймара. Колумбийцы сравняли счет во второй половине встречи, отличился Радамель Фалькао, пославший мяч в ворота Алисона Бекера на 56-й минуте.

Бразильцы с 37-ю очками лидируют в турнирной таблице, колумбийцы расположились строчкой ниже, имея в активе на 11 очков меньше.

В следующем матче Бразилия 5 октября на выезде сыграет с Боливией, а Колумбия на следующий день примет Парагвай.