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Колумбия и Бразилия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче южноамериканской квалификации ЧМ-2018 сборная Колумбии сыграла вничью с командой Бразилии (1:1).

Счет в матче на 45-й минуте открыл бразилец Виллиан, забивший с передачи Неймара. Колумбийцы сравняли счет во второй половине встречи, отличился Радамель Фалькао, пославший мяч в ворота Алисона Бекера на 56-й минуте.

Бразильцы с 37-ю очками лидируют в турнирной таблице, колумбийцы расположились строчкой ниже, имея в активе на 11 очков меньше.

В следующем матче Бразилия 5 октября на выезде сыграет с Боливией, а Колумбия на следующий день примет Парагвай.

Матч

Колумбия - Бразилия - 1:1 (0:1)

Голы

Виллиан 45 (0:1). Фалькао 56 (1:1).

Место и дата

05 сентября 23:30, , Онлайн-трансляция

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