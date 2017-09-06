Андрей Шевченко: Слишком много было затрачено сил в матче с Турцией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко – о поражение от команды Исландии (0:2) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.

«Думаю, первый гол стал самым важным моментом в игре, – приводит слова Шевченко Sportarena.com. – До этого эпизода команда контролировала мяч, создавала моменты. Пропустили гол, ребята растерялась минут на 10.

Потом нам было тяжело находить свободные зоны, учитывая возросшую плотность в оборонительных порядках Исландии. Но моменты создавались, мяч мы контролировали».

Слишком много было затрачено сил в матче с Турцией, а затем у нас был длительный перелет. Поэтому я выпустил более свежих футболистов. Ракицкий готовился к игре. Зная, что у нас будет больший контроль мяча, мы посчитали нужным ввести в состав Ракицкого».