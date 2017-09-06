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Андрей Шевченко: Слишком много было затрачено сил в матче с Турцией

Источник:  SportArenaКомментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко – о поражение от команды Исландии (0:2) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.

«Думаю, первый гол стал самым важным моментом в игре, – приводит слова Шевченко Sportarena.com. – До этого эпизода команда контролировала мяч, создавала моменты. Пропустили гол, ребята растерялась минут на 10.

Потом нам было тяжело находить свободные зоны, учитывая возросшую плотность в оборонительных порядках Исландии. Но моменты создавались, мяч мы контролировали».

Слишком много было затрачено сил в матче с Турцией, а затем у нас был длительный перелет. Поэтому я выпустил более свежих футболистов. Ракицкий готовился к игре. Зная, что у нас будет больший контроль мяча, мы посчитали нужным ввести в состав Ракицкого».

Матч

Исландия - Украина - 2:0 (0:0)

Голы

Сигурдссон Г. 47 (1:0). Сигурдссон Г. 65 (2:0).

Состав

Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Сигурдссон Р., Ингасон, Магнуссон, Гуннарссон, Бьярнасон Б., Сигурдссон Г. (Финнбогасон, 90), Хальфредссон (Скуласон О., 90), Гудмундссон, Бодварссон (Сигурдарссон, 67)

Украина: Пятов, Хачериди, Ракицкий, Бутко, Матвиенко, Малиновский (Зинченко, 69), Ярмоленко, Коваленко, Степаненко (Ротань, 75), Коноплянка, Беседин (Кравец, 70)

Предупреждения:

Хальфредссон, 4; Сигурдссон Г., 77 - Малиновский, 56; Коваленко, 78; Зинченко, 82

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

05 сентября 21:45, Лаугардалсвеллур, Текстовая трансляция

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