Андрей Шевченко: Слишком много было затрачено сил в матче с Турцией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко – о поражение
от команды Исландии (0:2) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.
«Думаю, первый гол стал самым важным моментом в игре, – приводит слова Шевченко Sportarena.com. – До этого эпизода
команда контролировала мяч, создавала моменты. Пропустили гол, ребята
растерялась минут на 10.
Потом нам было тяжело находить свободные зоны, учитывая
возросшую плотность в оборонительных порядках Исландии. Но моменты создавались,
мяч мы контролировали».
Слишком много было затрачено сил в матче с Турцией, а затем у нас был длительный перелет. Поэтому я выпустил более свежих футболистов. Ракицкий готовился к игре. Зная, что у нас будет больший контроль мяча, мы посчитали нужным ввести в состав Ракицкого».
Матч
Исландия - Украина - 2:0 (0:0)
Голы
Сигурдссон Г. 47 (1:0). Сигурдссон Г. 65 (2:0).
Состав
Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Сигурдссон Р., Ингасон, Магнуссон, Гуннарссон, Бьярнасон Б., Сигурдссон Г. (Финнбогасон, 90), Хальфредссон (Скуласон О., 90), Гудмундссон, Бодварссон (Сигурдарссон, 67)
Украина: Пятов, Хачериди, Ракицкий, Бутко, Матвиенко, Малиновский (Зинченко, 69), Ярмоленко, Коваленко, Степаненко (Ротань, 75), Коноплянка, Беседин (Кравец, 70)
Предупреждения:
Хальфредссон, 4; Сигурдссон Г., 77 - Малиновский, 56; Коваленко, 78; Зинченко, 82
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
05 сентября 21:45, Лаугардалсвеллур, Текстовая трансляция