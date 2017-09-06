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Илья Воробьев: После каждого периода у нас особый разговор

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о победе над «Адмиралом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Если в двух словах описать: рабочая победа.

– В третьем периоде команда перешла на игру в три звена. Чем это можно объяснить?
– Тем, что нам надо было выиграть матч.

– Перед вторым периодом был ли какой-нибудь особый разговор, почему команда резко прибавила?
– После каждого периода у нас особый разговор. Пытаемся найти решения.

Матч

Металлург Мг - Адмирал - 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Голы:

Мозякин (Эллисон, Косов), 19:09 (1:0 - бол.). Мозякин (Эллисон, Косов), 20:42 (2:0 - бол.). Александров (Бутузов), 21:52 (2:1). Коварж (Мозякин), 26:31 (3:1). Махановский (Александров, Блум), 31:53 (3:2 - бол.). Осала (Эллисон, Филиппи), 39:37 (4:2 - бол.).

Место и дата

05 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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