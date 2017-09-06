Илья Воробьев: После каждого периода у нас особый разговор

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о победе над «Адмиралом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Если в двух словах описать: рабочая победа.

– В третьем периоде команда перешла на игру в три звена. Чем это можно объяснить?

– Тем, что нам надо было выиграть матч.

– Перед вторым периодом был ли какой-нибудь особый разговор, почему команда резко прибавила?

– После каждого периода у нас особый разговор. Пытаемся найти решения.