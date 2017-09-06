Александр Андриевский: Несмотря на поражение, я доволен, как ребята сегодня сражались
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский – о
поражение от «Металлурга (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Несмотря на поражение, я доволен, как ребята сегодня сражались, какая была самоотдача у них на льду, доволен содержанием игры. Да, мы наделали кучу индивидуальных ошибок, которые повлияли на исход сегодняшней встречи, но еще раз хочу повториться, что именно содержанием игры я сегодня доволен.
Матч
Металлург Мг - Адмирал - 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)
Голы:
Мозякин (Эллисон, Косов), 19:09 (1:0 - бол.). Мозякин (Эллисон, Косов), 20:42 (2:0 - бол.). Александров (Бутузов), 21:52 (2:1). Коварж (Мозякин), 26:31 (3:1). Махановский (Александров, Блум), 31:53 (3:2 - бол.). Осала (Эллисон, Филиппи), 39:37 (4:2 - бол.).
Место и дата
05 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция