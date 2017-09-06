Александр Андриевский: Несмотря на поражение, я доволен, как ребята сегодня сражались

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский – о поражение от «Металлурга (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Несмотря на поражение, я доволен, как ребята сегодня сражались, какая была самоотдача у них на льду, доволен содержанием игры. Да, мы наделали кучу индивидуальных ошибок, которые повлияли на исход сегодняшней встречи, но еще раз хочу повториться, что именно содержанием игры я сегодня доволен.