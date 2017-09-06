Анвар Гатиятулин: Для нас начало сезона складывается тяжело

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от победы над «Амуром» (5:4Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Для нас начало сезона складывается тяжело, – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора». – Очень рады сегодняшней победе. Победы всегда придают уверенности.

Если по игре брать, то начало было невыразительным. Затем перешли на игру в три звена, смогли выровнять и даже повести. Но до конца не удержали.

Хочу поблагодарить команду. Ребята молодые стараются, но пока не готовы постоянно играть на уровне КХЛ. Тем не менее очень хотели победить – победили и спасибо болельщикам за поддержку.