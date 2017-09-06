Анвар Гатиятулин: Для нас начало сезона складывается тяжело
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился
впечатлениями от победы над «Амуром» (5:4Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Для нас начало сезона складывается тяжело, – приводит
слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора». – Очень рады сегодняшней победе.
Победы всегда придают уверенности.
Если по игре брать, то начало было невыразительным. Затем
перешли на игру в три звена, смогли выровнять и даже повести. Но до конца не
удержали.
Хочу поблагодарить команду. Ребята молодые стараются, но пока не готовы постоянно играть на уровне КХЛ. Тем не менее очень хотели победить – победили и спасибо болельщикам за поддержку.
Матч
Трактор - Амур - 5:4 Б. (1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Щехура (Бэйлен, Виделль), 13:57 (1:0). Литовченко (Ли, Бывальцев), 18:34 (1:1 - бол.). Потехин (Зогорна), 20:47 (1:2). Ли (Бывальцев), 22:28 (1:3 - бол.). Полыгалов (Кручинин), 28:27 (2:3). Щехура (Виделль), 30:03 (3:3). Рыбаков (Бородкин), 31:03 (4:3). Литовченко (Бывальцев), 47:08 (4:4).
Победный буллит:
Бэйлен - 5:4.
Место и дата
05 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция