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Андрей Мартемьянов: Малейшая потеря концентрации приводит к печальному исходу

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов – о поражение от «Трактора» (4:5Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хотелось бы поздравить команду «Трактор» с победой, – приводит слова Мартемьянова официальный сайт челябинской команды. – Игра была хорошая, боевая. Она понравилась болельщикам. Лишний раз доказывает игра, что малейшая потеря концентрации приводит к печальному исходу. Буквально 5-6 минут, и преимущество из двух шайб превратилось в ничто.

Спасибо ребятам, что собрались и сравняли. Достойно сыграли в итоге и взяли очко. По самоотдаче к моим парням у меня претензий нет. Хорошая команда соперника, организованная. Думаю, очки у них пойдут – будут набирать, потому что парни играть умеют. О своих игроках хотелось бы сказать то же самое. Выездное турне у нас подходит к концу. Молодцы, бьются, стараются, терпят. Будем продолжать в том же духе.

Матч

Трактор - Амур - 5:4 Б. (1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Щехура (Бэйлен, Виделль), 13:57 (1:0). Литовченко (Ли, Бывальцев), 18:34 (1:1 - бол.). Потехин (Зогорна), 20:47 (1:2). Ли (Бывальцев), 22:28 (1:3 - бол.). Полыгалов (Кручинин), 28:27 (2:3). Щехура (Виделль), 30:03 (3:3). Рыбаков (Бородкин), 31:03 (4:3). Литовченко (Бывальцев), 47:08 (4:4).

Победный буллит:

Бэйлен - 5:4.

Место и дата

05 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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