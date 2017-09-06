Андрей Мартемьянов: Малейшая потеря концентрации приводит к печальному исходу

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов – о поражение от «Трактора» (4:5Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хотелось бы поздравить команду «Трактор» с победой, – приводит слова Мартемьянова официальный сайт челябинской команды. – Игра была хорошая, боевая. Она понравилась болельщикам. Лишний раз доказывает игра, что малейшая потеря концентрации приводит к печальному исходу. Буквально 5-6 минут, и преимущество из двух шайб превратилось в ничто.

Спасибо ребятам, что собрались и сравняли. Достойно сыграли в итоге и взяли очко. По самоотдаче к моим парням у меня претензий нет. Хорошая команда соперника, организованная. Думаю, очки у них пойдут – будут набирать, потому что парни играть умеют. О своих игроках хотелось бы сказать то же самое. Выездное турне у нас подходит к концу. Молодцы, бьются, стараются, терпят. Будем продолжать в том же духе.