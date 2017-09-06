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КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс», «Торпедо» – «Локомотив» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Автомобилист - Ак Барс

Место и дата

06 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Матч

Северсталь - Динамо

Место и дата

06 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Торпедо - Локомотив

Место и дата

06 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак - Йокерит

Место и дата

06 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Р - СКА

Место и дата

06 сентября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция

Матч

ХК Сочи - Динамо Мн

Место и дата

06 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

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