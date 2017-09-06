КХЛ. «Автомобилист» – «Ак Барс», «Торпедо» – «Локомотив» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
06 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 сентября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
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