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США на последних минутах вырвали ничью в матче с Гондурасом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная США сыграла вничью с командой Гондураса (1:1).

Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Ромель Киото. Гости смогли отыграться лишь под конец второго тайма, на 85-й минуте забил Бобби Вуд, тем самым спас США от поражения.

В активе обеих команд по девять очков, но американцы за счет дополнительных показателей расположились на третьей строчке, а Гондурас строчкой ниже.

В следующем матче американцы 7 октября примут Панаму, а подопечные Хорхе Пинто в этот же день на выезде сыграют с Коста-Рикой.

Матч

Гондурас - США

Место и дата

06 сентября 00:36, , Онлайн-трансляция

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