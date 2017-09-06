США на последних минутах вырвали ничью в матче с Гондурасом
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная США
сыграла вничью с командой Гондураса (1:1).
Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник хозяев поля
Ромель Киото. Гости смогли отыграться лишь под конец второго тайма, на 85-й
минуте забил Бобби Вуд, тем самым спас США от поражения.
В активе обеих команд по девять очков, но американцы за счет
дополнительных показателей расположились на третьей строчке, а Гондурас
строчкой ниже.
В следующем матче американцы 7 октября примут Панаму, а подопечные Хорхе Пинто в этот же день на выезде сыграют с Коста-Рикой.
Матч
Место и дата
06 сентября 00:36, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически