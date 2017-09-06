США на последних минутах вырвали ничью в матче с Гондурасом

В матче квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная США сыграла вничью с командой Гондураса (1:1).

Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Ромель Киото. Гости смогли отыграться лишь под конец второго тайма, на 85-й минуте забил Бобби Вуд, тем самым спас США от поражения.

В активе обеих команд по девять очков, но американцы за счет дополнительных показателей расположились на третьей строчке, а Гондурас строчкой ниже.

В следующем матче американцы 7 октября примут Панаму, а подопечные Хорхе Пинто в этот же день на выезде сыграют с Коста-Рикой.