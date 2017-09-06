Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник- : -Динамо СПб
Хоккей  Торпедо- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Тамбов
Хоккей  Спартак- : -Йокерит
Футбол  Кубань- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Де Хеа надеется, что Рамос поможет ему перейти в «Реал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа хочет вернуться в Мадрид. Об этом сообщает Daily Express.

Согласно источнику, игрок «красных дьяволов», находясь в расположении сборной Испании, пообщался на эту тему с капитаном мадридского «Реала» Серхио Рамосом. Отмечается, что вратарь попросил своего соотечественника инициировать переговоры между клубами.

Напомним, Де Хеа был близок к переходу в стан «сливочных» два года назад, но тогда стороны не сумели оформить все нормативные документы до закрытия трансферного окна.

Этим летом СМИ сообщали, что «Реал» возобновил интерес к футболисту, но наставник «МЮ» Жозе Моуринью заблокировал переход.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Хотим выиграть Лигу чемпионов». Мата рассказал о целях «Манчестер Юнайтед»«Хотим выиграть Лигу чемпионов». Мата рассказал о целях «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Сток Сити».Хавбек «Барселоны» получил предложения от «Ливерпуля» и «Арсенала»Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара принял решение покинуть каталонский клуб в январе 2018 года.«Манчестер Сити» и Давид Силва начали переговоры по новому контрактуТренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой доволен выступлением испанского хавбека Давида Сильвы.Коутиньо может отказаться играть в Лиге чемпионов за «Ливерпуль»Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо до сих пор крайне расстроен тем, что клуб не отпустил его в «Барселону», сообщает Sport.es.«Барселона» собирается сохранить Месси за счет подписания ГризманнаРуководство «Барселоны» продолжает вести работу по усилению состава. Об этом сообщает Don Balon.
Футбол
США на последних минутах вырвали ничью в матче с Гондурасом
Футбол
Колумбия и Бразилия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018
Футбол
Чилийцы потерпели второе поражение кряду, уступив Боливии
Теннис
Стивенс победила Севастову и вышла в полуфинал US Open
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Серхио Рамос
Серхио Рамосвсе новости
Давид де Хеа
Давид де Хеавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы