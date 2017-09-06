Де Хеа надеется, что Рамос поможет ему перейти в «Реал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа хочет вернуться в Мадрид. Об этом сообщает Daily Express.

Согласно источнику, игрок «красных дьяволов», находясь в расположении сборной Испании, пообщался на эту тему с капитаном мадридского «Реала» Серхио Рамосом. Отмечается, что вратарь попросил своего соотечественника инициировать переговоры между клубами.

Напомним, Де Хеа был близок к переходу в стан «сливочных» два года назад, но тогда стороны не сумели оформить все нормативные документы до закрытия трансферного окна.

Этим летом СМИ сообщали, что «Реал» возобновил интерес к футболисту, но наставник «МЮ» Жозе Моуринью заблокировал переход.