Мексика разошлась миром с Коста-Рикой, Панама обыграла Тринидад и Тобаго
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сборной Мексики сыграли в ничью с командой Коста-Рики в матче 8-го тура квалификационного раунда ЧМ-2018.
Встреча между командами завершилась со счетом 1:1.
В другой игре сборная Панамы нанесла поражение команде Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.
ЧМ-2018
Квалификация
8-й тур
Матч
Коста-Рика - Мексика - 1:1 (0:0)
Место и дата
06 сентября 05:05, , Онлайн-трансляция
Матч
Панама - Тринидад и Тобаго - 3:0 (0:0)
Место и дата
06 сентября 05:05, , Онлайн-трансляция
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