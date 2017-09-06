Мексика разошлась миром с Коста-Рикой, Панама обыграла Тринидад и Тобаго

Игроки сборной Саудовской Аравии получат по одному млн долларов за выход на ЧМ-2018 в России Как сообщает новостной портал «Аджиль», принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд пообещал выплатить вознаграждение в пять миллионов саудовских риалов (более 1,3 миллиона долларов) всем игрокам национальной сборной за выход на чемпионат мира по футболу в России.