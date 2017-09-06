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Хавбек «Барселоны» получил предложения от «Ливерпуля» и «Арсенала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара принял решение покинуть каталонский клуб в январе 2018 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не доверяет игроку место в основе. Отмечается, что футболист намерен отправиться вместе с национальной командой на чемпионат мира в России, и поэтому готов сменить клубную прописку, чтобы получать больше игровой практики.

Источник уверяет, что футболист планирует перебраться в чемпионат Англии. Среди претендентов – «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что минувшим летом хавбека пытался заполучить туринский «Ювентус»

В сезоне-2016/17 бразилец провел в чемпионате Испании 18 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

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