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Гендир новокузнецкого «Металлурга», а также тренерский штаб покинут команду

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Как сообщает агентство «Р-Спорт», генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев, а также тренерский штаб на этой неделе покинут команду.

Напомним, клуб весной был исключен из состава участников КХЛю. В связи с этим руководство решило подготовить необходимую заявку для выступления в чемпионате ВХЛ. Позднее было объявлено, что «Металлург» официально допущен до участия в ВХЛ.

Отмечается, что четверг станет последним рабочим днем Зиновьева в качестве генерального директора.

Также клуб покинет весь тренерский штаб, за исключением одного из тренеров – Андрея Евстафьева, его будущее пока не определено.

Чемпионат ВХЛ-2017/18 стартует 8 сентября. «Металлург» первую игру проведет 13 сентября на домашней арене против «Южного Урала» (Орск).

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