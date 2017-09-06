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Джодж Форман: Макгрегор нанес хороший удар, но рефери спас Мэйвезера

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман прокомментировал победу Флойда Мэйвезера над чемпионом UFC Конором Макгрегором в рамках боксерского поединка.

«Он удивил не только меня, но и многих экспертов. Конор часто попадал по Мэйвезеру. Защита Флойда просто не работала. 

Честно говоря, рефери спас его в конце поединка. Макгрегор попал, но судья почему-то вмешался без всякой на то причины и остановил атаку. Это был хороший удар. Ирландец пошел на добивание, но рефери его остановил, что спасло Мэйвезера. Но должен признать, что это типичная история в боксе», – цитирует Формана BoxingScene.

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