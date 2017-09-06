Игроки сборной Саудовской Аравии получат по одному млн долларов за выход на ЧМ-2018 в России

Как сообщает новостной портал «Аджиль», принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд пообещал выплатить вознаграждение в пять миллионов саудовских риалов (более 1,3 миллиона долларов) всем игрокам национальной сборной за выход на чемпионат мира по футболу в России.

Накануне команда обыграла сборную Японии (1:0) в матче азиатского отборочного турнира и завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2018 году России.

Отмечается, что о вознаграждении игрокам сообщил после завершения встречи глава административного совета Управления по спорту Абдель Малик Аль Шейх, который пришел их поздравить с успешной квалификацией на чемпионат мира.