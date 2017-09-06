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Павел Колобков: Половина сборной России будет готовиться к ОИ-2020 на Дальнем Востоке

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о том, что к Олимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены будут готовиться на Дальнем Востоке.

«Наша главная задача – обеспечить максимальный уровень подготовки для наших сборных. Примерно 50-60 процентов команд будут готовиться на Дальнем Востоке к Олимпиаде, которая пройдет в Токио.

Только во Владивостоке планируют готовиться пять команд – это и сборные по гимнастике, бадминтону, дзюдо, гребле», – приводит ТАСС слова Колобкова.

В среду на третьем восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке проходит сессия «Спорт. Что будет сделано?».

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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