Павел Колобков: Половина сборной России будет готовиться к ОИ-2020 на Дальнем Востоке
Источник: ТАССКомментарии
Министр спорта России
Павел Колобков рассказал о том, что к Олимпиаде-2020 в Токио российские
спортсмены будут готовиться на Дальнем Востоке.
«Наша главная задача – обеспечить максимальный уровень подготовки для наших сборных. Примерно 50-60 процентов команд будут готовиться на Дальнем Востоке к Олимпиаде, которая пройдет в Токио.
Только во Владивостоке планируют готовиться пять команд – это и сборные по гимнастике, бадминтону, дзюдо, гребле», – приводит ТАСС слова Колобкова.
В среду на третьем восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке проходит сессия «Спорт. Что будет сделано?».
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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