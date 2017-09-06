Егор Яковлев: Удивился ажиотажу вокруг Кубка Гагарина в Крыму

Защитник СКА Егор Яковлев рассказал о том, как привез Кубок Гагарина в Крым.

– Если честно, ажиотажу местных жителей вокруг Кубка Гагарина, сам удивился, – приводит «Спорт день за днем» слова Яковлева. – В Симферополе меня на местное телевидение приглашали, расспрашивали о победе СКА. Притом, что никаких мероприятий я специально не готовил.

– Вы и в Симферополь его возили?

– Да, хотя не планировал. История такая. Я привез Кубок Гагарина в поселок Новый Свет, где отдыхал в своем доме на побережье. В один день ко мне на набережной подходит человек. «Егор, – говорит, – можно будет организовать праздник с Кубком Гагарина в Симферополе?». «Почему нет?», – отвечаю. В итоге, все получилось очень достойно.