Яромир Ягр: Соглашусь, если меня позовут на Олимпиаду
Форвард Яромир Ягр
признался, что если не подпишет новый контракт в НХЛ, может вернуться в сборную
Чехии и сыграть на Олимпиаде.
«Приоритетом по-прежнему является НХЛ. У меня есть еще время до начала тренировочных лагерей, но если меня не возьмут никуда на сборы, надеюсь, еще будет возможность подписать контракт до начала сезона. Я не тороплюсь.
Необязательно в КХЛ, но лига должна быть сильная. Постараться вернуться в сборную и сыграть на Олимпиаде. Если тренеры меня позовут, я соглашусь, если буду знать, что могу помочь команде.
Посмотрю, как буду себя чувствовать. Для подготовки к Олимпиаде нужно время, я мог бы тренироваться два раза в день и подвести себя к Играм», – приводит «RT на русском» слова Ягра.
Напомним, предыдущие два с половиной года Ягр провел за «Флориду».