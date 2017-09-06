Яромир Ягр: Соглашусь, если меня позовут на Олимпиаду

Форвард Яромир Ягр признался, что если не подпишет новый контракт в НХЛ, может вернуться в сборную Чехии и сыграть на Олимпиаде.

«Приоритетом по-прежнему является НХЛ. У меня есть еще время до начала тренировочных лагерей, но если меня не возьмут никуда на сборы, надеюсь, еще будет возможность подписать контракт до начала сезона. Я не тороплюсь.

Необязательно в КХЛ, но лига должна быть сильная. Постараться вернуться в сборную и сыграть на Олимпиаде. Если тренеры меня позовут, я соглашусь, если буду знать, что могу помочь команде.

Посмотрю, как буду себя чувствовать. Для подготовки к Олимпиаде нужно время, я мог бы тренироваться два раза в день и подвести себя к Играм», – приводит «RT на русском» слова Ягра.

Напомним, предыдущие два с половиной года Ягр провел за «Флориду».