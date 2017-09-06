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Яго Аспас: Перед игрой против Лихтенштейна тренер напомнил нам о матче Франция – Люксембург

Источник:  RT на русскомКомментарии

Нападающий сборной Испании Яго Аспас отметил, что его команда не собиралась расслабляться в матче отборочного этапа ЧМ-2018 против Лихтенштейна (8:0).

«Перед игрой тренер напомнил нам о матче Франция – Люксембург. Мы знали, что нужно показать отличную игру, не терять концентрацию и забить столько, сколько сможем», – приводит слова Аспаса RT со ссылкой на Football Espana.

Напомним, французы разошлись миром с командой Люксембурга (0:0).

Матч

Лихтенштейн - Испания - 0:8 (0:4)

Голы

Рамос 2 (0:1). Мората 15 (0:2). Иско 16 (0:3). Силва 39 (0:4). Аспас 51 (0:5). Мората 54 (0:6). Аспас 63 (0:7). Гюппель 89 (0:8 - автогол).

Состав

Лихтенштейн: Йеле, Гюппель, Кинтанс (Йилдыз, 60), Кауфманн, Малин, Польверино (Селе, 78), Бюргмайер (Вольфингер, 82), Бюхель М., Саланович, Хаслер, Визер

Испания: де Хеа, Рамос (Аспас, 46), Монреаль, Пике, Бускетс, Силва (Начо, 46), Иско (Деулофеу, 56), Иньеста, Алькантара, Мората, Педро

Предупреждения:

Визер, 55 - Бускетс, 81

Судья:

Ивайло Стоянов (Болгария)

Место и дата

05 сентября 21:45, Райнпаркштадион, Онлайн-трансляция

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