Яго Аспас: Перед игрой против Лихтенштейна тренер напомнил нам о матче Франция – Люксембург
Нападающий сборной Испании Яго Аспас отметил, что его команда не собиралась расслабляться в матче отборочного этапа ЧМ-2018 против Лихтенштейна (8:0).
«Перед игрой тренер напомнил нам о матче Франция – Люксембург. Мы знали, что нужно показать отличную игру, не терять концентрацию и забить столько, сколько сможем», – приводит слова Аспаса RT со ссылкой на Football Espana.
Напомним, французы разошлись миром с командой Люксембурга (0:0).
Матч
Лихтенштейн - Испания - 0:8 (0:4)
Голы
Рамос 2 (0:1). Мората 15 (0:2). Иско 16 (0:3). Силва 39 (0:4). Аспас 51 (0:5). Мората 54 (0:6). Аспас 63 (0:7). Гюппель 89 (0:8 - автогол).
Состав
Лихтенштейн: Йеле, Гюппель, Кинтанс (Йилдыз, 60), Кауфманн, Малин, Польверино (Селе, 78), Бюргмайер (Вольфингер, 82), Бюхель М., Саланович, Хаслер, Визер
Испания: де Хеа, Рамос (Аспас, 46), Монреаль, Пике, Бускетс, Силва (Начо, 46), Иско (Деулофеу, 56), Иньеста, Алькантара, Мората, Педро
Предупреждения:
Судья:
Ивайло Стоянов (Болгария)
Место и дата
05 сентября 21:45, Райнпаркштадион, Онлайн-трансляция