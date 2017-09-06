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Яна Куницкая: Хочу побиться с Тоней Эвинджер в UFC

Источник:  Fight TimeКомментарии

Действующая чемпионка Invicta FС в легчайшем весе Яна Куницкая рассказала о желании провести следующий бой в UFC.

«Я надеюсь, что следующий бой у меня пройдет в UFC. Пока никаких планов нет, но мое личное желание побиться с Тоней Эвинджер. Не знаю, захочет она реванша, или нет, как UFC на это посмотрит, но мне бы этого хотелось, так как мне кажется, я сейчас на немного другом уровне после того, как начала тренироваться в Штатах. И мне еще есть куда расти, есть время подготовиться хорошо, поэтому мне бы очень хотелось провести реванш», – сказала Куницкая в интервью Fight Time.

Добавим, что Куницкая стала чемпионкой Invicta FC, победив Ракель Палпи с Гавайев.

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Яна Куницкая: Хочу побиться с Тоней Эвинджер в UFC
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