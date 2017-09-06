Комментатор бурно отметил гол Сирии в ворота Ирана

Гол форварда сборной Сирии Омара Аль-Сома на 90-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира с Ираном (2:2) вызвал бурную реакцию сирийского комментатора.

Ничья в матче с уже обеспечившим себе выход в финальную стадию чемпионата мира Ираном позволила Сирии занять третье место в группе A и попасть в стыковые матчи.

5 и 10 октября Сирия сыграет с Австралией за право пробиться в следующие стыковые матчи с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ.

Отметим, что два гола в ворота Сирии забил форвард «Рубина» Сердар Азмун.

Добавим, что на четвертом месте в группе A осталась сборная Узбекистана.

От Азии на чемпионат мира в Россию также пробились Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия.