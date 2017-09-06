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«Авангард» объявил об уходе Беляева

Источник:  ФК «Авангард» (Курск)Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Авангарда», российский специалист Игорь Беляев подал в отставку с поста главного тренера.

«Сегодня, 5 сентября 2017 года, состоялось общее собрание футбольной команды ФК «Авангард». На собрании Беляев Игорь Александрович сообщил о намерении подать в отставку с поста главного тренера. Руководство клуба поблагодарило Игоря Александровича за многолетнюю работу в структуре клуба и приняло отставку.

Было принято решение до момента утверждения новой кандидатуры оставить Игоря Беляева исполняющим обязанности главного тренера. При этом решено, что Игорь Александрович войдет в состав нового тренерского штаба команды», – говорится в сообщении клуба.

На данный момент курский клуб занимает 17-е место в таблице ФНЛ. 

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