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17 октября состоится жеребьевка раунда плей-офф европейского отбора на ЧМ-2018

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Как сообщает пресс-служба ФИФА, жеребьевка заключительной стадии квалификационного турнира ЧМ-2018 в России в зоне УЕФА раунда плей-офф состоится 17 октября в Цюрихе.

Отмечается, что в жеребьевке примут участие восемь команд, занявших вторые места в отборочных группах. Сборные будут распределены по двум корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА от 16 октября.

Также сообщается, что команды сыграют по два матча (дома и в гостях). Встречи состоятся с 9 по 14 ноября.

Напомним, победители девяти групп напрямую попадут на чемпионат мира, а восемь лучших сборных среди команд, занявших в своих группах второе место, оспорят оставшиеся четыре европейские путевки в Россию в матчах плей-офф.


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