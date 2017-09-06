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Волков после победы над Штруве поднялся на седьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Волков после победы на турнире UFC Fight Night 115 в Роттердаме (Голландия) над голландским бойцом Стефаном Штруве поднялся в рейтинге тяжеловесов организации.

Волков теперь занимает седьмую строчку рейтинга. Выше него расположились Деррикс Льюис (США), Марк Хант (Новая Зеландия), Фрэнсис Нганноу (Франция), Кейн Веласкес (США), Фабрисио Вердум (Бразилия) и Алистар Оверим (Голландия). Чемпионом в тяжелом весе является американец хорватского происхождения Стипе Миочич.

Также добавим, что еще один россиянин Алексей Олейник занимает девятое место.

Напомним, что на турнире в Роттердаме Волков победил Штруве техническим нокаутом в третьем раунде.

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Сергей Ващенко
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