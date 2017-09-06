На Москву надвигается грозовой фронт

Можно ли продолжать тренировки на улице во время непогоды

Согласно сообщениям МЧС, сегодня в столице ожидается сильнейший дождь, ветер и грозы. Сотрудники министерства попросили москвичей и гостей города быть максимально внимательными и осторожными. Не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты, линии электропередач и пережидать шквальный ветер в крепком, массивном здании.

А как быть тем, кто привык тренироваться на улице? Продолжать в том же духе или переходить на беговые дорожки и домашние турники?

Помните о плюсах

Совершенно необязательно. Советский спорт сообщает: тренироваться в дождь можно и нужно. Главное, соблюдать необходимые меры предосторожности.

В первую очередь, стоит учесть личные предпочтения. Если вы категорически не любите льющиеся сверху капли, вряд ли тренировка будет комфортной. Но чаще всего- это психологический аспект. Достаточно просто перебороть себя и начать. Ведь если поддаться слабости один раз, все чаще будет хотеться повторить.

Одеваясь на пробежку, помните о плюсах: свежий воздух, закаливание, польза для дыхания.

Кстати, а что надевать?

В ливень от промокания вас не спасет практически никакая одежда. Медленнее всего промокает мембранная, но для бега она не очень подходит, так как тело под ней почти не дышит. Если на улице много луж, на носки можно надеть специальные пакеты. Одеваться нужно так, будто и нет никакого дождя. Ничего лишнего, ничего теплого. Телефон, часы, плеер- все должно быть в специальной водонепроницаемой упаковке. Одежда- яркая. Во время сильного дождя видимость намного хуже, если ваш маршрут будет пролегать рядом с проезжей частью, лучше быть более заметным.

После пробежки или тренировки стоит принять теплый душ, переодеться в сухое и выпить горячего чаю. И, конечно же, похвалить себя. Вы действительно большой молодец!