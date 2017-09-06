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ФИФА отказалась регистрировать трансфер Силвы в «Лестер»

Источник:  Sky SportsКомментарии

ФИФА отказалась регистрировать трансфер полузащитника «Спортинга» Адриена Силва в «Лестер».

Английский клуб отправил в ФИФА запрос на отложенную регистрацию трансфера 28-летнего португальца, однако получил отказ.

31 августа «Лестер» продал в «Челси» Дэнни Дринкуотера за 35 миллиона евро, после чего в спешном порядке начал поиски замены для него.

В итоге клуб согласовал трансфер Силвы за 22 миллиона евро, но вопрос оформления документов из-за международного статуса перехода затянулся.

«Лестер» попросил ФИФА зарегистрировать трансфер уже после закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне Силва забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 27 матчах.

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