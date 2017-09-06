Президент УЕФА выступает за сокращение трансферного окна

Как сообщает The Times, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поддерживает идею сокращения летнего трансферного окна.

«Я знаю, что идут серьезные дискуссии на эту тему. Мы следим. Думаю, плохо, когда футболисты начинают сезон в одном клубе, но оказываются в другом до закрытия трансферного окна. Считаю, что окно не должно быть слишком долгим, и я поддерживаю его сокращение», – заявил Чеферин.

В ведущих европейских чемпионатах трансферный период обычно завершается до 1 сентября.