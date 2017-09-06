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«Казаньоргсинтез» потерял интерес по делу Каннуникова и отказался от иска к ФК «Рубин»

Источник:  ТАССКомментарии

Компания «Казаньоргсинтез» отказался от иска к «Рубин» о споре по трудовому договору нападающего Максима Каннуникова.

«Казаньоргсинтез» отказался от иска, мотивировав это отсутствием интереса», – сказали ТАСС в пресс-службе Авиастроительного районного суда Казани, где рассматривалось дело. Присутствующие на заседании юрист РФС Сергей Стрельников и представитель «Рубина» поддержали желание отозвать иск. Суд объявил о прекращение дела.

Компания «Казаньоргсинтез», являясь спонсором «Рубина», обратился в суд с иском к Каннуникову, требуя признать недействительными условия его трудового договора. Спонсор казанского клуба боялся недополучить компенсацию в размере пяти миллионов евро в случае перехода игрока в другой клуб. Как выяснилось потом, Канунников заключил одновременно два договора: один – с финансовым директором клуба, другой – с на тот момент гендиректором «Рубина» Айратом Гараевым. Авиастроительный районный суд Казани снял запрет с клуба на расторжение контракта и продажу своего нападающего.

Как сообщил адвокат, представляющий интересы Канунникова, сумма отступных в контракте его подопечного указана в размере одного миллиона евро.

Добавим, что Каннуников провел 94 игры за казанский клуб и забил 20 мячей.

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