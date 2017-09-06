Волков выложил видео, на котором ему зашивают лицо без анестезии (18+)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский боец UFC Александр Волков сделал пост в
инстаграме и разместил видео, на котором врач после боя с голландцем Стефаном
Штруве зашивает ему рассечение на лице без анестезии.
«Слабонервным не смотреть. Обратная сторона нашего
спорта… Анестезию и антисептики в Голландии не практикуют, снято без
дублеров. P.S.: Теперь я достоин черного пояса по карате Кочергина :)», –
написал Волков.
Отметим, что в начале боя Волков получил серьезное рассечение, однако бой продолжился и в третьем раунде Волков одержал победу техническим нокаутом.
Добавим, что после победы над Штруве на турнире UFC Fight Night 115 в Роттердаме Волков поднялся на седьмое место в рейтинге своей весовой категории.
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