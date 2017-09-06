Волков выложил видео, на котором ему зашивают лицо без анестезии (18+)

Российский боец UFC Александр Волков сделал пост в инстаграме и разместил видео, на котором врач после боя с голландцем Стефаном Штруве зашивает ему рассечение на лице без анестезии.

«Слабонервным не смотреть. Обратная сторона нашего спорта… Анестезию и антисептики в Голландии не практикуют, снято без дублеров. P.S.: Теперь я достоин черного пояса по карате Кочергина :)», – написал Волков.

Отметим, что в начале боя Волков получил серьезное рассечение, однако бой продолжился и в третьем раунде Волков одержал победу техническим нокаутом.

Добавим, что после победы над Штруве на турнире UFC Fight Night 115 в Роттердаме Волков поднялся на седьмое место в рейтинге своей весовой категории.