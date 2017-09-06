Жители Москвы смогут сыграть в FIFA 18 с Артемом Ребровым

Жители и гости столицы первыми в России смогут поиграть в футбольный симулятор FIFA 18, премьера которой состоится на Манежной площади в рамках фестиваля «Москва-870. Город, где создается история».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», оппонентами гостей фестиваля станут голкипер московского «Спартака» Артем Ребров и популярные блогеры- киберспортсмены.

«6 сентября, начиная с 17:00 гости фестиваля смогут первыми сыграть в FIFA 18: российская премьера этой видеоигры состоится в рамках фестиваля «Москва-870». 7 сентября на этой же площадке играем в FIFA c футболистом ФК «Спартак» Артемом Ребровым и популярными блогерами-киберспортсменами», – говорится в сообщении.