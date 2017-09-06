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Энди Маррей досрочно завершил сезон

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Британский теннисист Энди Маррей сообщил в своей фейсбуке, что пропустит концовку сезона 2017 года из-за травмы.

«К сожалению, я не смогу конкурировать на предстоящих мероприятиях в Пекине и Шанхае из-за травмы бедра, которая беспокоила меня несколько месяцев. Проконсультировавшись с несколькими ведущими специалистами и своей командой, мы решили, что это лучшее решение для моего долгосрочного будущего» – поделился Маррей со своими подписчиками.

Маррей не участвовал в турнирах с Уимблдона, а ранее снялся с августовского турнира в Цинциннати и Открытого чемпионата США.

Однако теннисист надеется начать сезон 2018 года в Брисбене в рамках подготовки к Australian Open.

Маррей является вторым номером мирового рейтинга, на его счету 45 побед в турнирах ATP в одиночном разряде.

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