Энди Маррей досрочно завершил сезон

Британский теннисист Энди Маррей сообщил в своей фейсбуке, что пропустит концовку сезона 2017 года из-за травмы.

«К сожалению, я не смогу конкурировать на предстоящих мероприятиях в Пекине и Шанхае из-за травмы бедра, которая беспокоила меня несколько месяцев. Проконсультировавшись с несколькими ведущими специалистами и своей командой, мы решили, что это лучшее решение для моего долгосрочного будущего» – поделился Маррей со своими подписчиками.

Маррей не участвовал в турнирах с Уимблдона, а ранее снялся с августовского турнира в Цинциннати и Открытого чемпионата США.

Однако теннисист надеется начать сезон 2018 года в Брисбене в рамках подготовки к Australian Open.

Маррей является вторым номером мирового рейтинга, на его счету 45 побед в турнирах ATP в одиночном разряде.