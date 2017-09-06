Букмекеры не оставили Рублеву шансов в матче с Надалем

Британский теннисист Энди Маррей сообщил в своей фейсбуке, что пропустит концовку сезона 2017 года из-за травмы.

Энди Маррей досрочно завершил сезон Британский теннисист Энди Маррей сообщил в своей фейсбуке, что пропустит концовку сезона 2017 года из-за травмы.

Стивенс победила Севастову и вышла в полуфинал US Open В матче четвертьфинала US Open латвийская теннисистка Анастасия Севастова уступила американке Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (4:7).

Евгений Кафельников: У Рублева есть все шансы победить Надаля Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящей встречи россиянина Андрея Рублева с испанцем Рафаэлем Надалем.