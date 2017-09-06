Букмекеры не оставили Рублеву шансов в матче с Надалем
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 1/4 финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между Андреем Рублевым и Рафаэлем Надалем.
Победа испанца оценвается коэффициентом 1,06, тогда как виктория россиянина идет за 8,22.
Начало матча запланировано сегодня на 20:30 мск.
Матч
Надаль Р. (Испания) - Рублев А. (Россия)
Место и дата
06 сентября 21:30, , Текстовая трансляция
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