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Букмекеры не оставили Рублеву шансов в матче с Надалем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 1/4 финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между Андреем Рублевым и Рафаэлем Надалем.

Победа испанца оценвается коэффициентом 1,06, тогда как виктория россиянина идет за 8,22.

Начало матча запланировано сегодня на 20:30 мск.

Матч

Надаль Р. (Испания) - Рублев А. (Россия)

Место и дата

06 сентября 21:30, , Текстовая трансляция

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