Найджел Доус: В матче с «Салаватом» не собирались отсиживаться, когда сравняли счет, хотели выиграть

Нападающий «Барыса» Найджел Доус прокомментировал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, казахстанская команда вырвала победу в самой концовке встречи, забросив на последней минуте основного времени три шайбы.

- Определенно, это была увлекательная игра, она шла в обе стороны. Мы забили два быстрых гола, затем они забросили две шайбы, но затем мы снова три... Это хоккей, иногда такие хорошие вещи случаются, - сказал Доус.

- У вас есть объяснение тому, что произошло в последние полторы минуты с командой? Откуда взялись силы?

- Мы просто хотели сравнять счет, понимали, что у нас есть возможность при игре в большинстве. Марти (Мартен Сен-Пьер - Прим. ред.) забросил отличную шайбу, которая стала победной в матче. Мы не собирались отсиживаться, когда сравняли счет, хотели выиграть. Это отличный камбэк для нашей команды.