Найджел Доус: В матче с «Салаватом» не собирались отсиживаться, когда сравняли счет, хотели выиграть
Нападающий «Барыса» Найджел Доус прокомментировал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
Напомним, казахстанская команда вырвала победу в самой концовке встречи, забросив на последней минуте основного времени три шайбы.
- Определенно, это была увлекательная игра, она шла в обе стороны. Мы забили два быстрых гола, затем они забросили две шайбы, но затем мы снова три... Это хоккей, иногда такие хорошие вещи случаются, - сказал Доус.
- У вас есть
объяснение тому, что произошло в последние полторы минуты с командой? Откуда
взялись силы?
- Мы просто хотели сравнять счет, понимали, что у нас есть возможность при игре в большинстве. Марти (Мартен Сен-Пьер - Прим. ред.) забросил отличную шайбу, которая стала победной в матче. Мы не собирались отсиживаться, когда сравняли счет, хотели выиграть. Это отличный камбэк для нашей команды.
Матч
Салават Юлаев - Барыс - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)
Голы:
Доус (Вей), 8:17 (0:1). Маркелов (Семёнов), 9:01 (0:2). Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен), 26:22 (1:2 - бол.). Фёдоров (Кокарев, Зубов), 27:02 (2:2). Хартикайнен (Умарк), 50:25 (3:2). Доус (Даллмэн, Диц), 59:06 (3:3 - бол.). Сен-Пьер (Пушкарёв), 59:37 (3:4). Доус (Вей), 59:52 (3:5 - п.в.).
Место и дата
05 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция