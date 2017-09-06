Роша провел первую тренировку в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Педро Роша провел первую тренировку в составе команды, сообщает официальный сайт красно-белых.

Напомним, накануне 22-летний полузащитник побывал на «Открытие Арене»: он отправился на стадион прямо из аэропорта после сорокачасового перелета. А уже сегодня бразилец приступил к работе, причем занимался наравне со всеми – в общей группе.

Тренировка стартовала в 11:00 и продолжалась около полутора часов. В занятии приняли участие вернувшиеся из своих национальных сборных Илья Кутепов, Александр Селихов, Ивелин Попов и Квинси Промес.

В четверг к команде присоединятся полузащитники Джано Ананидзе и Марио Пашалич: сборные Грузии и Хорватии завершили свои отборочные матчи только около полуночи по московскому времени.