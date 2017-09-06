Роша провел первую тренировку в «Спартаке»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Полузащитник «Спартака»
Педро Роша провел первую тренировку в составе команды, сообщает официальный
сайт красно-белых.
Напомним, накануне 22-летний полузащитник побывал на «Открытие Арене»: он отправился на стадион прямо из аэропорта после сорокачасового перелета. А уже сегодня бразилец приступил к работе, причем занимался наравне со всеми – в общей группе.
Тренировка стартовала в 11:00 и продолжалась около полутора часов. В занятии приняли участие вернувшиеся из своих национальных сборных Илья Кутепов, Александр Селихов, Ивелин Попов и Квинси Промес.
В четверг к команде присоединятся полузащитники Джано Ананидзе и Марио Пашалич: сборные Грузии и Хорватии завершили свои отборочные матчи только около полуночи по московскому времени.
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