Годовая зарплата семнадцатилетнего игрока NRG Esports составит $150 тысяч

Организация NRG Esports заключила контракт с 17-летним игроком в Overwatch Джеем «sinatraa» Воном.



Согласно контракту, годовая зарплата Вона составит 150 000 долларов, что на 100 000 больше, чем минимальный годовой оклад игроков Лиги Overwatch. Он также будет получать 50% бонусов от турниров.



Стоит отметить, что из-за несовершеннолетия контракт с организацией подписала его мать.

Sinatraa является одним из самых перспективных игроков в Overwatch в Северной Америке. Ранее он выступал за команду Selfless Gaming. Игрока также хотела подписать организация Cloud9, но NRG Esports предложила заработную плату на 50 000 больше.

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